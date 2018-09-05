مصرع 12 شخصا بانهيار أرضي في إثيوبيا
Reuters Tiksa Negeri
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أفادت وسائل إعلام إثيوبية بمصرع 12 شخصا وإصابة 4 آخرين في انهيار أرضي نجم عن هطول كثيف للأمطار في منطقة داورو جنوبي البلاد.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون "فانا" عن مسؤول محلي في الشرطة قوله: "تم انتشال جثث عشرة أشخاص والبحث مستمر لاستخراج الجثتين الباقيتين".
كما أشار المسؤول إلى أن المصابين الأربعة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي مارس 2017، تسبب انهيار أرضي في مكبّ للنفايات في العاصمة أديس أبابا بمقتل 115 شخصا حسب السلطات.
المصدر: وكالات
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