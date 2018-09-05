ظهور مفاجئ لكيم بعد اختفاء دام 15 يوما

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حضر اليوم جنازة عالم الصواريخ النووية يو كي تشانغ.

وظهر كيم واقفا في جنازة تشانغ وهو يبدو بصحة جيدة ولا تبدو عليه آثار فقدان الوزن، بعد أن اختفى عن الأنظار لـ15 يوما.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يجتمع كيم في وقت لاحق اليوم مع مبعوثين خاصين للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في بيونغ يانغ، حسب وكالة "يونهاب" الجنوبية.

ودقت وسائل إعلام كورية جنوبية ناقوس الخطر أمس الثلاثاء، بعد اختفاء الزعيم الشمالي عن الظهور منذ نحو أسبوعين، لافته إلى أن آخر تقرير ظهر فيه كيم، كان في 21 أغسطس الماضي.

المصدر: lenta.ru