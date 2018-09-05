ألغام لمئتي عام بين الكوريتين!

أعلن المتحدث باسم القوات البرية في كوريا الجنوبية اليوم، أن إزالة الألغام بشكل تام من المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين سيستغرق 200 عام.

وشدد المتحدث العسكري الكوري الجنوبي في تصريح لمحطة راديو "KBS" على أنه حتى لو شاركت جميع الوحدات الهندسية في كوريا الجنوبية في عملية إزالة الألغام، فلن يتاح، وفق المستوى الحالي للتكنولوجيا، إكمال هذه العملية في أقل من قرنين.

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وفي هذا السياق، أشار المتحدث العسكري، إلى ضرورة إقامة مركز متخصص في إزالة الألغام في إطار التحضير لمشروعات السلام المشتركة بين الجنوب والشمال في المنطقة منزوعة السلاح، وهي شريط محايد من الأرض يبلغ طوله 241 كيلو مترا، وعرضه 4 كيلو مترات.

وبحسب تقديرات مختلفة، زرع منذ عام 1953 وحتى الوقت الراهن، أكثر من مليوني لغم مضاد للأفراد وللدبابات، ويزيد من تفاقم المشكلة، ضياع العديد من خرائط الألغام، إضافة إلى ما تتسبب فيه الفيضانات والأمطار الغزيرة سنويا من جرف للألغام وبعثرتها.

ولهذه الأسباب يتعذر تحديد حقول الألغام بدقة، وسيتعين على خبراء المتفجرات، في حال تصفية المنطقة المنزوعة من السلاح، القيام بفحص كامل المنطقة شبرا شبرا.

المصدر:تاس