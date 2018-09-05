ترودو: لا اتفاق حول "نافتا" لا يتضمن آلية لفض النزاعات التجارية

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده "لن تتزحزح"عن ثوابتها في المفاوضات الجارية مع واشنطن، ولن توقع اتفاقا جديدا حول"نافتا" إذا لم يتضمن آلية لفض النزاعات التجارية.

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وقال ترودو في وانكوفر الثلاثاء، عشية استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة "قلنا منذ البداية إننا نحتاج إلى آلية لحل النزاعات مثل الفصل 19 وعلى بند الاستثناء الثقافي، ولن نتزحزح عن هذا الأمر".

وأضاف "لن نوقّع اتفاقا سيئا للكنديين، وبصراحة تامة، إن عدم وجود الفصل 19 الذي يضمن اتباع القواعد سيكون أمرا سيئا للكنديين".

وقال ترودو "من غير الوارد بالنسبة إلى الكنديين أن تتمكن وسيلة إعلام أمريكية من شراء وسيلة إعلام كندية، سواء أكانت صحيفة أم قناة أم مجموعة تلفزيونية".

وأضاف أن هذا الأمر إن حدث "سيشكّل تنازلا عن سيادتنا وهويتنا، وهذا بكل بساطة أمر لا يمكننا القبول به، ولهذا السبب قلنا بوضوح تام إن الدفاع عن الاستثناء الثقافي قضية جوهرية بالنسبة للكنديين".

وأكد ترودو أن فريق المفاوضين الكنديين الذي تقوده وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند سيعود إلى واشنطن الأربعاء، لإجراء مفاوضات يأمل أن تكون "بناءة".

وتوترت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا الأسبوع الماضي حول تحديث اتفاقية التبادل الحر في أمريكا الشمالية "نافتا" بتشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض تقديم أي تنازلات، مما دفع الطرفين لإرجاء المحادثات بضعة أيام.

ومن المواضيع الشائكة في هذه المفاوضات، مسألة الإبقاء في الاتفاق الجديد على آلية تتيح التحكيم في الخلافات التجارية بين شركاء المعاهدة وهو أمر منصوص عليه في الفصل 19 من الاتفاقية الموقعة في 1994، وفي حين يريد الأمريكيون التخلّص من هذه الآلية فإن الكنديين يريدون الإبقاء عليها.

كذلك فإنّ مواقف البلدين تتعارض حول مسألة أخرى هي بند "الاستثناء الثقافي" الذي يتمسك به الكنديون ويريد الأمريكيون التخلّص منه، ذلك أنّ هذا البند يؤمن الحماية بصورة خاصة لقطاعي الإنتاج الثقافي والإعلام المرئي والمسموع في كندا.

وقبل أكثر من عام فرض ترامب بشكل أحادي على كندا والمكسيك معاودة التفاوض حول "نافتا"، معتبرا أن الاتفاقية "كارثية" على الاقتصاد الأمريكي، وتسببت بعجز تجاري كبير حيال المكسيك وصل إلى 63.6 مليار دولار عام 2017.

المصدر: وكالات