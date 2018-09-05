وزيرة خارجية النمسا تدعو للنظر إلى روسيا بشكل آخر

دعت وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، في مقالة نشرتها في صحيفة Welt الألمانية، الدول الأوروبية إلى تغيير سياستها تجاه روسيا بالكامل، والبدء بالنظر إليها كشريك.

وقالت الوزيرة، إن الجميع في أوروبا، باتوا يدركون الحاجة إلى إعادة النظر في العلاقات مع روسيا.

وكمثال على ذلك، ذكرت كنايسل، كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال، إن مناقشة مسائل الدفاع والأمن الأوروبي، يجب أن تتم بمشاركة مباشرة مع موسكو.

ولكن رغم ذلك، حسب رأي الوزيرة، لم يتم اتخاذ أية خطوات محددة ملموسة لتحسين العلاقات مع روسيا، ولا تزال الأمور تقتصر فقط على "بعض الأفكار".

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وأضافت الوزيرة النمساوية، أنه تمت عدة محاولات منذ بداية القرن الحالي، لتحسين العلاقات والحوار بين أوروبا وروسيا، ولكن الأحداث المختلفة عكّرت الوضع، ومن بينها إعلان "استقلال" كوسوفو، والعدوان الجورجي على أوسيتيا الجنوبية، فضلا عن إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

وترى كنايسل، أن الوقت قد حان لكي تعيد أوروبا تقييم مصالحها في السياسة الخارجية، وتضع حدا لأجواء عدم الثقة في العلاقات مع موسكو. ومن بين الطرق الممكنة لتحقيق ذلك، وفقا لوزيرة خارجية النمسا، يمكن جعل روسيا شريكا لأوروبا في سوريا أو اليمن.

المصدر: نوفوستي





