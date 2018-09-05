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غواصة أمريكية ذرية بصواريخ توماهوك إلى شرق المتوسط

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غواصة أمريكية ذرية بصواريخ توماهوك إلى شرق المتوسط
AFP
غواصة أمريكية - أرشيف
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أفاد موقع Strategic Sentinel الأمريكي المتخصص في تحليل السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي بأن الغواصة النووية USS Newport News المزودة بصواريخ توماهوك، دخلت مياه المتوسط.

وقال الموقع الأمريكي: "رصدت الغواصة متعددة الأغراض USS Newport News أمس وهي تدخل إلى البحر المتوسط".

وذكر موقع خدمة المراقبة البحرية التي تتولى مراقبة تحركات السفن والغواصات الحربية الأمريكية أمس، أن هذه الغواصة غادرت جبل طارق في 3 سبتمبر، وهي تتجه الآن إلى شرق المتوسط.

اللافت أن السلطات الأمريكية لم تعلن عن أي تحركات بحرية بمشاركة الغواصة USS Newport News في هذه المنطقة، كما لم يرد البنتاغون على طلب مراسل وكالة تاس، نفي أو تأكيد هذا النبأ.

المصدر: تاس

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