قتلى وجرحى باصطدام قطارين في أنغولا

أسفر اصطدام قطارين جنوب غربي أنغولا الثلاثاء، عن مصرع 17 شخصا وإصابة نحو 12 آخرين، وفق ما أعلنته السلطات الأنغولية.

وأوضحت حكومة ولاية ناميب في بيان صحفي، أن الحادث وقع صباح أمس عندما اصطدم قطار شحن تابع للشركة الوطنية لسكك الحديد الأنغولية بقطار صيانة تابع لشركة صينية كان متوقفا على الخط ذاته.

وقالت السلطات إن الحادث أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل بينهم ميكانيكيان أحدهما أنغولي والآخر صيني، وإصابة 12 آخرين.

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وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث الذي تشير الدلائل الأولية إلى احتمال أن يكون سببه خطأ بشريا.

جدير بالذكر أن حادث الأمس، هو الثاني من نوعه الذي يقع هذا العام على سكك أنغولا البالغ طولها 260 كم، حيث خرج قطار عن السكة في فبراير الماضي دون أن يتسبّب بضحايا.

المصدر: أ ف ب