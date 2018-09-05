بومبيو: نتفهم مخاوف روسيا من وجود الإرهابيين في إدلب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ترى مكافحة الإرهابيين في شمال سوريا أمرا ضروريا وتشاطر روسيا مخاوفها من وجودهم في إدلب.

وقال بومبيو للصحفيين في طريقة إلى باكستان، إن التصريحات الروسية بشأن وجود إرهابيين في إدلب "صحيحة"، مضيفا: "نشارك (روسيا) مخاوفها بشأن الإرهاب القادم من شمال وشمال غرب سوريا، ونتفق تماما معهم حول وجود إرهابيين في تلك المناطق، ونرى ضرورة للتفرغ لهم ومكافحتهم حتى لا يصدّروا الإرهاب إلى كل أنحاء العالم".

يتبع...