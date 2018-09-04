الاستخبارات الأمريكية: بيونغ يانغ تحاول تطوير أسلحة بيولوجية

صرح مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانييل كوتس بأن كوريا الشمالية تعمل على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة البيولوجية.

وقال كوتس خلال مؤتمر أمني، اليوم الثلاثاء: "نحن نتابع باهتمام تطوير الأسلحة البيولوجية ومجال التقنيات الحيوية. ونعلم أن بعض الدول، بما فيها كوريا الشمالية تبدي اهتماما منذ فترة طويلة بتطوير مواد جديدة أو أكثر قوة. ونتوقع زيادة الاهتمام بهذا المجال".

وأشار كوتس إلى أن هذا الأمر يمثل خطرا متزايدا، مشيرا إلى أنه ينبغي على أجهزة الاستخبارات الأمريكية التحلي باليقظة وبذل جهود للتصدي لهذه الأخطار.

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وبشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، شكك كوتس في نوايا بيونغ يانغ إغلاقه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع التأكد من قيام كوريا الشمالية بخطوات نحو التخلص من الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد اتفقا خلال لقائهما في سنغافورة يوم 12 يونيو الماضي على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية.

المصدر: تاس