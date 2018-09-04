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من سيشغل مقعد ماكين بمجلس الشيوخ الأمريكي؟

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من سيشغل مقعد ماكين بمجلس الشيوخ الأمريكي؟
Reuters
السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين
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أعلن محافظ ولاية أريزونا الأمريكية دوغ ديوسي أن السناتور الجمهوري السابق جون كايل سيحل مكان السناتور الراحل جون ماكين الذي كان يمثل هذه الولاية.

واعتبر المحافظ في بيان له أنه "ليس هناك أي شخص في أريزونا أكثر استعدادا لتمثيل ولايتنا في مجلس الشيوخ الأمريكي من جون كايل".

بدورها، قالت أرملة جون ماكين، سيندي إن جون كايل كان صديقا لها وللسناتور الراحل، وأعربت عن امتنانها له على استعداده للعودة إلى العمل في المجلس.

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وجدير بالذكر أن جون كايل (76 عاما) كان عضوا في مجلس النواب الأمريكي في 1987 – 1995، ومن ثم  انتخب إلى مجلس الشيوخ، الذي شغل مقعدا فيه حتى استقالته في عام 2013 مع انتهاء فترته الثالثة في المجلس.

المصدر: رويترز

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