ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار جابي العاتي إلى 6 قتلى

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، جراء إعصار ضرب اليابان، يعتبر الأقوى منذ ربع قرن، وتسببت الرياح والأمطار الغزيرة التي صاحبته في اضطرابات كبيرة في حركة النقل، وعمل الشركات.

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وأدى الإعصار "جابي"، ويحمل الرقم 21 في موسم الأعاصير في آسيا، إلى سقوط أسقف بعض البنايات وانقلاب شاحنات نقل، وجرف ناقلة نفط راسية في خليج أوساكا غرب البلاد، لتصطدم بجسر على طريق مطار كانساي.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر الإعصار من بينهم رجل عمره 71 عاما، في ولاية شيغا، بعد أن سقط عليه سقف مستودع بسبب الرياح العاتية، وذلك في حصيلة جديدة، حيث كانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط قتيلين.

وقالت الإذاعة الوطنية "ان اتش كي" إن 164 شخصا، أصيبوا في مسار الإعصار، لكن إصاباتهم ليست خطيرة، وأسفر تدمير الجسر، عن عزل المطار عن البر الرئيسي للجزيرة، ما تسبب بمحاصرة نحو 3 آلاف شخص فيه.

المصدر: أ ف ب