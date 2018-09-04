إيران تنقل ميناء رئيسيا لتصدير النفط من الخليج

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده ستنقل ميناءها الرئيسي لتصدير النفط من الخليج إلى بحر عمان، لتتفادى الناقلات النفطية المرور بمضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال روحاني في خطاب متلفز: إن "الصادرات يجري نقلها من ميناء جزيرة خرج الواقعة في الخليج، إلى بندر جاسك الواقعة في بحر عمان"، وسيتم إنجازها بنهاية ولايته في 2021.

وأضاف، "هذا الأمر بغاية الأهمية بالنسبة لي، إنها مسألة استراتيجية جدا.. يتعين نقل جزء كبير من مبيعاتنا النفطية من خرج إلى جاسك".

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وهددت إيران في الماضي مرارا بإغلاق مضيق هرمز، الذي تستخدمه الدول الخليجية ومنها السعودية، عندما جرى تهديدها بعقوبات على صادراتها النفطية وبتحرك عسكري محتمل من الولايات المتحدة.

وسيسمح نقل الميناء إلى بحر عمان، نظريا، لإيران بمواصلة تصدير النفط حتى في حال إغلاق المضيق.

وانسحبت الولايات المتحدة في شهر مايو الماضي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، وستعيد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني في شهر نوفمبر المقبل.

ويعبر مضيق هرمز نحو 35 بالمئة تقريبا من النفط المصدر بحرا إلى كافة بقاع العالم، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

المصدر: أ ف ب