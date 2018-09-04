مخاطر تهدد البشرية 2018

أصبح البشر يوما بعد آخر أكثر براعة بالتعامل مع الأخطار التقليدية وأكثر قدرة على عزلها والتخفيف من تأثيرها، لكن التحدي يزداد عند التعامل مع الأخطار المعقدة.

يقوم تقرير المخاطر العالمي سنويا بالعمل مع الخبراء وصانعي القرار حول العالم بتحديد وتحليل أكبر المخاطر التي نواجهها، ومع تزايد وتيرة التغيير وتعقد المخاطر العالمية وتداخلها، يزداد صعوبة تحديد أخطرها خاصة في ظل اتساع رقعة الهشاشة وعدم اليقين التي يواجهها العالم.

يغطي تقرير هذا العام أكبر كمية من المخاطر مقارنة بالنسخ السابقة، ولكن يركز بشكل أساسي على أربع نواح وهي:

1- التدهور البيئي

2- خروقات الأمن السيبراني

3- الضغوطات الاقتصادية

4- التوترات الجيوسياسية

يقيّم حوالي 1000 خبير وصانع قرار احتمالية حدوث وتأثير 30 خطرا عالميا خلال فترة 10 سنوات، والتي هيمن عليها التدهور البيئي والأخطار السيبرانية.

ونقدم لكم في الإنفوجرافيك هذه الأخطار لعام 2018:

RT

المصدر: Weforum