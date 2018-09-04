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أين اختفى كيم جونغ أون؟

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أين اختفى كيم جونغ أون؟
Reuters Damir Sagolj
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
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أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية خبرا يفيد بـ"اختفاء" الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن الأنظار لأكثر من 15 يوما.

ولفتت الوكالة إلى أن وسائل الإعلام الشمالية دائما ما تغطي تنقلات كيم ونشاطاته بالتفصيل، بما فيها زياراته إلى المصانع والشركات، لكنها لفتت إلى أن آخر تقرير ظهر فيه الزعيم الشمالي كان في 21 أغسطس الماضي، ما يثير التساؤلات عن سبب اختفائه.

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وتشير الوكالة إلى أن اختفاء كيم يكتسب خطورة خاصة، لاسيما وأنه يأتي عشية الاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيس كوريا الشمالية في الـ8 من سبتمبر الجاري، واجتماعه الأربعاء المقبل مع مبعوثين خاصين للرئيس الكوري الجنوبي.

المصدر: نوفوستي

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