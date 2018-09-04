قناة إسرائيلية: واشنطن طلبت من تل أبيب عدم مهاجمة أهداف في العراق

أفادت قناة "مكان" الإسرائيلية، بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل عدم مهاجمة أهداف في العراق.

وقالت القناة الإسرائيلية اليوم نقلا عن مصادر غربية إن "الطلب الأمريكي نقل إلى إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة عقب معلومات تلقتها واشنطن".

وأضافت المصادر أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي من تعنى بالتعامل مع التدخل الإيراني في العراق".

ورجحت القناة الإسرائيلية أن طلب واشنطن "يهدف إلى ضمان إبقاء العراق خارج النشاط الإسرائيلي خلافا لسوريا".

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وأمس الاثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل لن تتوانى مستعدة للتعامل مع أي تهديد إيراني في أي مكان"، وألمح إلى مهاجمة قطع عسكرية، قد تكون إيرانية في العراق.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا ينسحب على العراق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن بلاده ستتعامل مع أي تهديد إيراني مهما كان مصدره، مشيرا إلى أن يدي إسرائيل مطلقتان وتحتفظ لنفسها بحرية التصرف.

المصدر: "مكان" +وكالات