البرلمان الباكستاني ينتخب رئيسا جديدا للبلاد

يصوت البرلمان الباكستاني، اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس الحالي ممنون حسين، الذي تنتهي ولايته في 9 سبتمبر الجاري.

ويشارك في عملية التصويت التي انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتنتهي في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي للعاصمة إسلام آباد، أكثر من ألف سيناتور ونائب اتحادي ومحلي.

ويتنافس على كرسي الرئاسة 3 مرشحين، من الحزب الحاكم "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان، والآخران من أحزاب معارضة.

إقرأ المزيد

ورشح الحزب الحاكم للرئاسة عارف ألفي، وهو أحد مؤسسيه، وشغل منصب الأمين العام فيه على مدى ثماني سنوات اعتبارا من العام 2006، ليشغل بعد ذلك منصب الرئيس الفخري، بينما رشحت جماعة "علماء الإسلام" مولانا فضل الرحمن.

فيما قدم حزب الشعب الباكستاني، التشكيل الثالث من حيث العدد في الجمعية الوطنية، مرشحه شودري اعتزاز إحسان.

الجدير بالذكر أنه لا يتم انتخاب الرئيس الباكستاني بالاقتراع العام، بل يعين الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية مرشحه عادة لهذا المنصب.

المصدر: وكالات