تركيا تدفع بعشرات الدبابات إلى الحدود السورية

وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة فجر اليوم الثلاثاء إلى ولاية "كليس" المحاذية للحدود مع سوريا، استقدمها الجيش التركي لإسناد قواته المتمركزة داخل الأراضي السورية.

إقرأ المزيد

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية تركية، أن رتلا مؤلفا من 8 شاحنات تحمل دبابات وحافلات، وصل ولاية كليس، وسط إجراءات أمنية مشددة، وكشف المصدر، أن الرتل سيواصل طريقه إلى البوابة الحدودية الواقعة في بلدة "إلبيلي" بكليس، للعبور إلى داخل الأراضي السورية.

وكان الجيش التركي يوم الإثنين، قد دفع، بتعزيزات عسكرية لولايتي كليس، وهطاي جنوب البلاد، بهدف دعم وحداته العسكرية المنتشرة على الحدود بين البلدين.

وكانت هذه التعزيزات، عبارة عن رتل مؤلف من 15 شاحنة، تحمل عربات نقل جنود مصفحة، وتوجه لمعبر أونجو بنار التركي، المقابل لنظيره باب السلامة بسوريا، ومنها للوحدات التركية.

كما أرسل الجيش التركي، يوم الإثنين أيضا، رتلا مؤلفا، من 10 شاحنات تحمل عربات نقل جنود مصفحة، ووسائط دعم لوجستي لولاية هطاي، تمهيدا لانتقاله لكليس ومنها لسوريا.

المصدر: "الأناضول"