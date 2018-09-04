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عبور أكبر مجموعة سفن روسية قبالة اليابان منذ الحرب الباردة

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عبور أكبر مجموعة سفن روسية قبالة اليابان منذ الحرب الباردة
Sputnik
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ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، أن مجموعة سفن حربية روسية ضخمة قد عبرت مضيق لا بيروزا، بين جزيرتي سخالين الروسية، وهوكايدو اليابانية.

وأكدت الوزارة، أنه تم رصد 28 سفينة ضمن المجموعة التي اعتبرتها أكبر مجموعة بحرية تمر عبر المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة.

ولكن الوزارة، أشارت إلى أن القوات المسلحة اليابانية، لم تلحظ أي تصرفات خطرة من جانب السفن الحربية الروسية.

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وقالت الوزارة إن المجموعة الروسية، لم تنتهك المياه الإقليمية اليابانية وذكرت أن المجموعة ضمت فرقاطة ومدمرة وسفن إنزال وإسناد.

وعبرت هذه السفن المنطقة بين مساء 1 سبتمبر وظهر 2 سبتمبر على بعد 210 كم عن الساحل الشمالي لهوكايدو.

وفي أغسطس ذكرت الأنباء أن وزارة الدفاع الروسية عززت مجموعة سفنها الحربية قبالة ساحل سوريا في المتوسط، وتمركزت هناك أكبر مجموعة من السفن الروسية منذ بدء العملية الروسية في سوريا.

المصدر: لينتا رو

 

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