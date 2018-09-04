 
مباشر

مقتل 16 عسكريا بهجوم لطالبان في أفغانستان

أخبار العالم

مقتل 16 عسكريا بهجوم لطالبان في أفغانستان
Reuters
مسلحون من طالبان- ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqm0

لقي ما لا يقل عن 16 عسكريا ورجل شرطة حتفهم في أفغانستان، وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم شنه مسلحون من حركة "طالبان" شرقي البلاد.

ونقلت قناة 1TV، عن مسؤول طلب عدم ذكر اسمه، أن الهجوم وقع في ولاية بكتيا الليلة الماضية واستمر الاشتباك بين المهاجمين ورجال الأمن والجيش حتى صباح اليوم، فيما تؤكد السلطات، مقتل 28 مسلحا وإصابة 9 آخرين، خلال الهجوم.

إقرأ المزيد
جلال الدين جقاني وفاة زعيم "شبكة حقاني" في أفغانستان

وتدور مواجهات عنيفة في مختلف مناطق أفغانستان، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، التي باتت تسيطر على مساحات كبيرة في المناطق الريفية من البلاد، وتشن الهجمات الجريئة على المدن الكبيرة.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا