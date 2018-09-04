مقتل 16 عسكريا بهجوم لطالبان في أفغانستان
Reuters
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لقي ما لا يقل عن 16 عسكريا ورجل شرطة حتفهم في أفغانستان، وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم شنه مسلحون من حركة "طالبان" شرقي البلاد.
ونقلت قناة 1TV، عن مسؤول طلب عدم ذكر اسمه، أن الهجوم وقع في ولاية بكتيا الليلة الماضية واستمر الاشتباك بين المهاجمين ورجال الأمن والجيش حتى صباح اليوم، فيما تؤكد السلطات، مقتل 28 مسلحا وإصابة 9 آخرين، خلال الهجوم.
وتدور مواجهات عنيفة في مختلف مناطق أفغانستان، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، التي باتت تسيطر على مساحات كبيرة في المناطق الريفية من البلاد، وتشن الهجمات الجريئة على المدن الكبيرة.
المصدر: وكالات
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