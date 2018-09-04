سر صمت أشهر زعيمة في ميانمار على سجن صحفيي "رويترز"

اعتبر وزير إعلام ميانمار أن هناك مبررا لصمت الزعيمة الميانمارية اونغ سان سو تشي، بعد موجة التنديد الدولية التي أثارها الحكم بالسجن على صحفيين من وكالة "رويترز".

وقال الوزير اونغ هلا تون، وهو صحفي سابق في وكالة "رويترز" الثلاثاء لوكالة "فرانس برس" لتبرير تردد الزعيمة، إن "انتقاد النظام القضائي يعدّ بمثابة إهانة للمحكمة" مضيفا "لا أعتقد أنها ستفعل ذلك".

سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام وتشغل حاليا ثاني أرفع منصب في الدولة، بعد أن أمضت 15 سنة قيد الإقامة الجبرية واعتمدت على وسائل إعلام أجنبية لإبراز محنتها، تواجه حاليا انتقادات على صمتها حيال القضية والحكم الذي يتعدى على حرية التعبير في البلاد.

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وأوقف الصحفيان وا لون (32 عاما) وكياو سوي او (28 عاما) فيما كانا ينقلان وقائع حملة عسكرية دفعت بنحو 700 ألف من الروهينغا إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلادش المجاورة العام الماضي.

وحكم على الصحفيين بالسجن سبع سنوات بتهمة انتهاك "قانون أسرار الدولة" الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

المصدر: أ ف ب