 
مباشر

احتفالات روسيا في الكوريل تثير احتجاج طوكيو

أخبار العالم

احتفالات روسيا في الكوريل تثير احتجاج طوكيو
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kql7

أعربت طوكيو عبر القنوات الدبلوماسية عن احتجاجها لموسكو على فعاليات احتفالية أقامها الجانب الروسي في جزر الكوريل الجنوبية بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال السكرتير العام للحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا، إن تصرف موسكو هذا، "مرفوض ولا يتوافق مع موقف طوكيو".

وتسمي اليابان هذه الجزر "بالأراضي الشمالية"، وتعتبر أن الاتحاد السوفيتي أخذها في نهاية الحرب العالمية الثانية بدون حق.

وتعكر مسألة تبعية جزر الكوريل الجنوبية صفو العلاقات بين روسيا واليابان، وتعيق توقيع معاهدة السلام بين البلدين.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الياباني، إيتسونوري أونودار طوكيو ممتعضة لتكثيف موسكو نشاطها العسكري في المنطقة

وتطالب طوكيو باستعادة جزر إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي، وتستند في ذلك إلى وثائق "التجارة الثنائية والحدود" لعام 1855، وتربط تحسين العلاقات مع روسيا بقضية عائدية جزر الكوريل الجنوبية.

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا