احتفالات روسيا في الكوريل تثير احتجاج طوكيو

أعربت طوكيو عبر القنوات الدبلوماسية عن احتجاجها لموسكو على فعاليات احتفالية أقامها الجانب الروسي في جزر الكوريل الجنوبية بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال السكرتير العام للحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا، إن تصرف موسكو هذا، "مرفوض ولا يتوافق مع موقف طوكيو".

وتسمي اليابان هذه الجزر "بالأراضي الشمالية"، وتعتبر أن الاتحاد السوفيتي أخذها في نهاية الحرب العالمية الثانية بدون حق.

وتعكر مسألة تبعية جزر الكوريل الجنوبية صفو العلاقات بين روسيا واليابان، وتعيق توقيع معاهدة السلام بين البلدين.

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وتطالب طوكيو باستعادة جزر إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي، وتستند في ذلك إلى وثائق "التجارة الثنائية والحدود" لعام 1855، وتربط تحسين العلاقات مع روسيا بقضية عائدية جزر الكوريل الجنوبية.

المصدر: نوفوستي