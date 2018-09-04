بيونغ يانغ تتهم واشنطن بعرقلة التقارب بين الكوريتين

اتهمت بيونغ يانغ واشنطن، بعرقلة جهود تطبيع العلاقات بين الكوريتين، داعية سيئول إلى حشد الجهود الكورية وعدم النظر إلى "الآخرين" لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي الانتقادات الكورية الشمالية للولايات المتحدة عشية زيارة مرتقبة لوفد كوري جنوبي إلى الجارة الشمالية لبحث التقدم في العلاقات بين البلدين.

وقالت صحيفة "رودنغ سينمون" الناطقة باسم الحزب الكوري الشمالي، إن واشنطن أبدت عدم ارتياحها من قمة الكوريتين، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة مخطئة بشأن إعلان بانموجنوم، وقد تعتبره تعهدا لتنفيذ عقوباتها".

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان تحسن العلاقات بين الكوريتين قد انتهك مصالح واشنطن، أو أن التعاون بينهما قد أحدث شقوقا في التحالف القائم بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فيما أكدت أن "تحسن العلاقات بين الكوريتين لن يؤذي واشنطن".

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أما موقع "أوريمينجو ككيري" الدعائي الكوري الشمالي، فقد دعا الجارة الجنوبية، إلى "عدم النظر إلى الآخرين عند تنفيذ إعلان بانمونجوم، وحل جميع القضايا من خلال حشد جهود الأمة".

كما حذر من انهيار العلاقات بين الكوريتين "في حال الاعتماد على القوى الخارجية".

المصدر: يونهاب