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اليابان تعلّق حركة الطيران والقطارات في انتظار إعصار "جابي" العاتي

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اليابان تعلّق حركة الطيران والقطارات في انتظار إعصار
Reuters KYODO Kyodo
أمواج عالية ناجمة عن إعصار جابي في ميناء آكي للصيد في اليابان
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أعلنت 13 شركة طيران يابانية عن إلغاء 589 رحلة في المنطقة الوسطى  وجنوب غربي البلاد، مع اقتراب الإعصار البحري العاتي "جابي"، الذي سيكون الـ21 من نوعه الذي يضرب اليابان في موسم.

واضطرت شركات الطيران، لإلغاء الرحلات الجوية التي يكون إقلاعها وهبوطها في مدن منطقة كانساي وبينها أوساكا وكوبي.

واضطرت شركات السكك الحديدية كذلك لإلغاء رحلات القطارات السريع إلى مدينتي أوساكا وهيروشيما وغيرهما.

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ويقترب الإعصار المذكور من جنوب شرق اليابان ويتحرك باتجاه الشمال، ومع حلول صباح الأربعاء، سيجتاح كل أراضي البلاد.

وتقول مصلحة الأرصاد الجوية، إن الضغط في مركز الإعصار يبلغ  945 هكتوباسكال، وسرعة الريح 45 مترا في الثانية وأحيانا تصل إلى 60 مترا في الثانية.

المصدر: نوفوستي

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