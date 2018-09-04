واشنطن تسعى للإفراج عن مراسلي رويترز في ميانمار

أعلنت نيكي هايلي المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، أن بلادها ستسعى للإفراج الفوري عن مراسلي وكالة رويترز، اللذين حكم عليهما بالسجن لسبع سنوات في ميانمار.

وقالت هايلي في بيان منشور على تويتر: "سنواصل المطالبة بالإفراج الفوري والكامل دون شروط".

وأضافت: "في الدولة الحرة، يتلخص واجب الصحافة المسؤولة، في إطلاع الناس ومحاسبة السلطات وتحميلها المسؤولية. وإدانة اثنين من الصحفيين بسبب عملهما، تعد وصمة رعب أخرى على جبين حكومة ميانمار".

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن اعتقال الصحفيين وسجنهم لأنهم يكتبون حقائق غير مريحة، يعد "ضربة دنيئة لحرية الصحافة والفرد".

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وفي ديسمبر 2017، اعتقلت ميانمار اثنين من مراسلي وكالة رويترز على خلفية تغطيتهما أخبار أزمة ولاية راخين، حيث شن الجيش في فترة سابقة حملة على مناطق الروهينغا المسلمين، أدت إلى مقتل الآلاف وتهجير مئات الآلاف.

وقبل عدة أيام، أدانت ميانمار الصحفيين بتهمة خرق قانون أسرار الدولة، وحكمت عليهما بالسجن 7 سنوات.

المصدر: نوفوستي