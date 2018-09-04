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"الدفاع عن الإسلام" وراء هجوم أمستردام

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اعترف الشاب الأفغاني المتهم بطعن سائحين أمريكيين في محطة أمستردام المركزية للقطارات، بأن الدافع وراء اعتدائه هو ما يتعرض له الإسلام من إهانات في هولندا.

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وقال مكتب الادعاء العام الهولندي إن "الرجل يعتقد أن النبي محمد والقرآن والإسلام والله تعرضوا للإهانة في هولندا"، وأضاف أن المتهم يدعى جواد أس وسافر إلى هولندا طلبا للإرهاب.

وفي وقت مبكر من الاثنين مثل جواد اس أمام قاض هولندي، على أن يمثل مجددا بعد أسبوعين، في الوقت الذي تستمر فيه الشرطة بالتحقيق في القضية.

وأصيب أمريكيان بجروح بالغة اعتدى عليهما جواد اس بالطعن ظهر الجمعة في وسط المدينة التاريخي.

المصدر: وكالات

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