تركيا تعلن القضاء على مطلوب ضمن القائمة الحمراء

أعلنت هيئة الأركان التركية تحييد "إرهابي" مدرج على القائمة الحمراء للمطلوبين لدى وزارة الداخلية التركية في عملية أمنية جرت جنوب شرقي البلاد.

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وأوضحت الأركان التركية أن الشخص الذي تم القضاء عليه يدعى فاتح أوزدان الملقب بـ"باقر أندوك" وينتمي إلى "حزب العمال الكردستاني" المصنف تنظيما إرهابيا من قبل أنقرة.

وأشارت هيئة الأركان التركية إلى أن العملية التي أسفرت عن مقتل أوزدان جرت في قضاء "يوكسك أوفا" بولاية هكاري، دون ذكر تاريخ العملية.

المصدر: الأناضول