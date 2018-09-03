حمى الجرذان تجتاح الهند

تكافح ولاية كيرالا في جنوب الهند، تفشيا لمرض بكتيري تشك السلطات في أنه أدى لمقتل عشرات الأشخاص منذ منتصف أغسطس الماضي، بعد فيضانات تعد الأسوأ منذ 100 عام.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة: إنه "حتى يوم الأحد كان هناك نحو 200 حالة إصابة مؤكدة بالمرض الذي يعرف محليا بـ(حمى الجرذ)".

وأضاف، "تحققنا في المجمل من تسع حالات وفاة بسبب المرض، لكن العدد قد يرتفع إلى أكثر من 40 حالة بعد اكتمال التقارير الطبية".

وقالت وزيرة الصحة كيه.كيه شايلاجا للصحفيين: إن "الوزارة بدأت الشهر الماضي توزيع دواء وقائي وحذرت من تفشي داء البريميات وأمراض أخرى تنقلها المياه مثل التيفوئيد والكوليرا".

وأضافت، "لم يحصل الضحايا على الدواء الوقائي للأسف".

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من جهته، أكد الأخصائي في الطب الباطني بمستشفى خاص في كيرالا محمد جافيد، أنه يندر انتقال داء البريميات من شخص لآخر ويمكن علاجه بمضادات حيوية شائعة، لكنه قال: "هذه المرة العدوى سريعة ومتفاقمة.. حالات الوفاة الأخيرة تشير بوضوح لخطر حدوث وباء".

وتنقل المياه المرض الذي يعرف بـ"داء البريميات"، والذي ينتقل عبر بول الحيوانات المصابة ويسبب أعراضا تشمل ألما في العضلات بالإضافة إلى الحمى.

وتأتي زيادة عدد حالات الإصابة بالمرض بعد أن أدت مياه الأمطار الموسمية، إلى سيول أغرقت الولاية بأكملها تقريبا وتسببت بمقتل مئات الأشخاص وتدمير آلاف المنازل وخسائر بقيمة 200 مليار روبية (2.81 مليار دولار) على الأقل.

المصدر: رويترز