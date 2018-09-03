دودة تدفع "إيكيا" للاعتذار!

اعتذرت شركة إيكيا لعميل في مدينة حيدر أباد الهندية بعد أن قال إنه عثر على دودة في طعامه بالمتجر ونشر صورة لذلك على "تويتر".

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن مسؤولين من هيئة سلامة الأغذية في حيدر أباد فحصوا متجر إيكيا وصادروا عينات من الطعام.

وأضافت أنه خلال التفتيش تحدد أن المتجر لم يكن ملتزما بقواعد فصل المخلفات وفرض عليه غرامة قدرها 15 ألف روبية (211.18 دولار).

وقالت متحدثة باسم إيكيا: "نحقق في المسألة في الوقت الراهن لنفهم كيف حدث ذلك واتخاذ إجراء على الفور".

وكان العميل عبيد محمد قد نشر الصورة يوم الجمعة الماضي، وذكرت وسائل إعلام هندية أن مسؤولي سلامة الأغذية بالمدينة فتشوا متجر الشركة.

وافتتحت شركة الأثاث السويدية أول متجر لها في الهند قبل أقل من شهر.

المصدر: رويترز