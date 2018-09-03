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الرئيس الأوكراني يطلق اسم ماكين على شارع في العاصمة كييف

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الرئيس الأوكراني يطلق اسم ماكين على شارع في العاصمة كييف
AP
السيناتور جون ماكين أثناء زيارته لساحة "ميدان الاستقلال" في العاصمة الأوكرانية كييف، 15 ديسمبر 2013
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أعلنت ممثلة الرئيس الأوكراني في برلمان البلاد، إيرينا لوتسينكو، أن الرئيس بيترو بوروشينكو ينوي إعادة تسمية أحد شوارع العاصمة كييف تيمنا باسم السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين.

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وطلب الرئيس الأوكراني من الكتل البرلمانية دعم مبادرته.

وكان بوروشينكو قد شارك في مراسم تشييع ماكين يوم الجمعة الماضي في واشنطن، حيث عبر عن شكره لدعمه لأوكرانيا، واصفا ماكين بـ"بطل أوكرانيا" و"صديق كبير لكييف" و"مناضل من أجل قيم الديمقراطية والحرية".

المصدر: نوفوستي

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