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مقتل 8 أشخاص بانفجار مستودع للذخيرة في جنوب إفريقيا

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مقتل 8 أشخاص بانفجار مستودع للذخيرة في جنوب إفريقيا
Globallookpress
حريق في مستودع بالقرب من مدينة كيب تاون
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أكد المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ بجنوب إفريقيا، ثيو لين، أن 8 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة وقوع انفجار في مستودع للذخيرة بمنطقة سومريست ويست قرب مدينة كيب تاون.

وقال لين: "أستطيع تأكيد أن ثمانية لقوا حتفهم، وأن سبب الانفجار غير معروف لحد الآن".

وأشار شهود عيان، إلى أنهم شاهدوا ألسنة اللهب الناتج عن الانفجار من مسافة 5 كيلومترات، وكانت هناك كرات نارية ضخمة ترتفع نحو السماء ثم تنفجر.

من جهتها، أعلنت شرطة كيب تاون، أن "الانفجار وقع في مصنع دنيل لتصنيع الذخائر".

المصدر: رويترز

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