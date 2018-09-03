 
مباشر

مقتل عسكري أمريكي في أفغانستان

أخبار العالم

مقتل عسكري أمريكي في أفغانستان
AFP WAKIL KOHSAR
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqiq

أعلنت بعثة حلف الناتو في أفغانستان عن مقتل عسكري أمريكي وإصابة آخر في هجوم يعتقد بأنه نفذ من قبل أحد أفراد القوات الأفغانية أو مسلح يرتدي الزي العسكري الأفغاني.

إقرأ المزيد
عناصر عراقيون وأجانب من شركة عسكرية خاصة في بغداد (صورة أرشيفية) هل يتجه ترامب لـ"خصخصة" الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان؟

ولم تنشر بعثة الناتو اسمي الجنديين، مشيرة إلى أن الجندي جريح وبحالة مستقرة، وسيتم الكشف عن اسمه بعد إبلاغ ذويه بما حدث.

ووقع هذا الهجوم بعد شهرين من مقتل عسكري أمريكي آخر على يد أحد الجنود الأفغان بولاية أوروزغان الأفغانية جنوبي البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو العسكري الأمريكي السادس الذي قتل في أفغانستان هذا العام.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. "الأردن وفلسطين دولة واحدة بشرط هام".. عباس يوافق على عرض أمريكي بالاتحاد مع الأردن