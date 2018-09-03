لقاء يوناني تركي بعد توتر

يتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس غدا الثلاثاء في زيارة رسمية إلى تركيا، يلتقي خلالها نظيره مولود جاويش أوغلو، وذلك بعد توتر خيّم على العلاقات.

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وأعلنت الخارجية التركية أن الوزيران سيلتقيان، خلال مراسم افتتاح مبنى القنصلية اليونانية في إزمير غربي تركيا عقب تجديده، وأن جاويش أوغلو ونظيره اليوناني كوتزياس، سيتناولان العلاقات الثنائية بين البلدين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت توترا ملحوظا في الآونة الأخيرة، إثر احتجاز الحكومة التركية عسكريين يونانيين في الـ1 من مارس الماضي، بعد أن دخلا أراضي تركيا في منطقة إيفروس خطأ، بسبب الأحوال الجوية السيئة أثناء دوريتهما على الجانب اليوناني.

التوتر زال بين أنقرة وأثينا بعد عودة العسكريين إلى بلدهما، وبعد أن صرحت الحكومة اليونانية بأن الإفراج عنهما، كان خطوة إيجابية ستساعد في تعزيز الصداقة وعلاقات حسن الجوار بين البلدين، وتخدم الاستقرار في المنطقة.

المصدر: "yenisafak"