طوكيو ممتعضة لتكثيف موسكو نشاطها العسكري في المنطقة

اعتبر وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونودار خلال اجتماع عسكري اليوم، أن روسيا في نشاطها العسكري المتزايد ونشرها أسلحة حديثة في الكوريل، تهدد أمن بلاده شأنها شأن الصين في ذلك.

وأضاف في مجال حديثه اليوم عن روسيا: "نلاحظ تصرفات وأعمال، تتلخص في تصعيد النشاط العسكري في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى المناورات العسكرية الروسية "الشرق -2018" التي تعتبر الأضخم منذ فترة "الحرب الباردة".

إقرأ المزيد

وذكّر وزير دفاع اليابان، بنشر روسيا أسلحة حديثة في جزر الكوريل الجنوبية بما فيها صواريخ "أرض –جو".

أما الصين، فهي ماضية حسب إيتسونوري أونودار، وبوتائر سريعة في تحسين وتطوير قوتها العسكرية وتكثيف نشاطاتها الحربية.

وقال: "الصين تبدي نشاطات عسكرية متزايدة في المجالين الجوي والبحري القريبين من اليابان، وهذا يثير قلقنا الجدي في إطار الدفاع عن بلادنا"، مشيرا إلى استمرار كوريا الشمالية كذلك في تهديد أمن اليابان.

المصدر: انترفاكس