الخزعلي: لا تستعجلوا ولا تفرحوا فمن يضحك أخيرا يضحك كثيرا

دعا الأمين العام لجماعة "عصائب أهل الحق" العراقية قيس الخزعلي، الاثنين، إلى عدم الاستعجال في إعلان تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

وكتب الخزعلي مغردا: "لا تستعجلوا ولا تفرحوا، فمن يضحك أخيرا يضحك كثيرا".

لا تستعجلوا ولا تفرحوا فان من يضحك اخيراً يضحك كثيرا وانتظروا أنجلاء الغبار وانتهاء التشويش ولن يصح الا الصحيح. — قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وتابع: "انتظروا انجلاء الغبار وانتهاء التشويش، لافتا إلى أنه "لن يصح إلا الصحيح".

والليلة الماضية، أعلنت مجموعتان من القوى العراقية، بشكل منفصل، التوصل لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد، الذي ستعقد جلسته الأولى اليوم الاثنين.

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وفي البدء أعلنت تحالفات "النصر" و"سائرون" و"الحكمة" و"الوطنية"، بالإضافة إلى قوى أخرى، توصلها لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر الذي يضم 177 نائبا، تحت اسم "تحالف النواة".

وفي وقت لاحق أعلن تحالفا دولة القانون بزعامة نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري التوصل لاتفاق آخر لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، تحت اسم "تحالف البناء"، والذي يضم 145 نائبا.

المصدر: وكالات