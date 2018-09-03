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الخزعلي: لا تستعجلوا ولا تفرحوا فمن يضحك أخيرا يضحك كثيرا

أخبار العالم

الخزعلي: لا تستعجلوا ولا تفرحوا فمن يضحك أخيرا يضحك كثيرا
HAIDAR MOHAMMED ALI
قيس الخزعلي
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دعا الأمين العام لجماعة "عصائب أهل الحق" العراقية قيس الخزعلي، الاثنين، إلى عدم الاستعجال في إعلان تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

وكتب الخزعلي مغردا: "لا تستعجلوا ولا تفرحوا، فمن يضحك أخيرا يضحك كثيرا".

وتابع: "انتظروا انجلاء الغبار وانتهاء التشويش، لافتا إلى أنه "لن يصح إلا الصحيح".

والليلة الماضية، أعلنت مجموعتان من القوى العراقية، بشكل منفصل، التوصل لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد، الذي ستعقد جلسته الأولى اليوم الاثنين.

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وفي البدء أعلنت تحالفات "النصر" و"سائرون" و"الحكمة" و"الوطنية"، بالإضافة إلى قوى أخرى، توصلها لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر الذي يضم 177 نائبا، تحت اسم "تحالف النواة".

وفي وقت لاحق أعلن تحالفا دولة القانون بزعامة نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري التوصل لاتفاق آخر لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، تحت اسم "تحالف البناء"، والذي يضم 145 نائبا.

المصدر: وكالات

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