اختفاء شريك مؤسس "ويكيليكس".. والشرطة تحقق

أعلنت الشرطة النروجية أنها تحقق في اختفاء أريان كامبهايس، خبير الأمن الإلكتروني، وأحد شركاء مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، بعد أن شوهد آخر مرة منذ أسبوعين.

وقال المتحدث باسم الشرطة، تومي بيخ، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الشرطة فتحت تحقيقا في القضية، لكن لا تتوفر لديها أي معلومات عما حدث له ومكان تواجده.

وأضاف بيخ أن كامبهايس قد حجز تذكرة قطار في رحلة من مدينة تروندهايم إلى بودو المطلة على المحيط المتجمد الشمالي، مؤكدا أن "الرحلة بين الموقعين تستغرق نحو عشر ساعات"، ورجح أن كامبهايس اختفى إما في بودو أو تروندهايم أو في القطار خلال سفره بين المدينتين.

وكان "ويكيليكس" قد أعلن، الجمعة الماضي عبر حسابه في "تويتر"، أن أصدقاء كامبهايس أبلغوا الموقع باختفائه، بعد أن شوهد للمرة الأخيرة في الـ20 من أغسطس الماضي.

المصدر: أ ف ب