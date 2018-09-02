الإذاعة الإسرائيلية تعتذر لبثها معزوفة موسيقار مفضل لهتلر

اعتذرت الإذاعة العامة الإسرائيلية في بيان لبثها مقطوعة موسيقية للألماني ريتشارد فاغنر، وهو أحد الموسيقيين المفضلين لأدولف هتلر، وكانت لديه آراء معادية للسامية.

ووصف البيان بثّ محطة للموسيقى الكلاسيكية في الإذاعة الجمعة مقطعا من "كريبوسكول دي ديو" بأنه "خطأ"، مشيرا إلى أن "التعليمات في الإذاعة الإسرائيلية لا تزال نفسها منذ سنوات: لا يجب بثّ موسيقى فاغنر".

وأضاف البيان: "نعتذر من مستمعينا... بث موسيقى للموسيقار الألماني فاغنر قد أثار ألما للناجين من المحرقة" من مستمعي الإذاعة، معتبرا أن "المسؤول عن الحلقة الموسيقية أخطأ في الاختيار عبر بثّه هذه المقطوعة".

وبالرغم من عدم وجود قانون في إسرائيل يمنع بث أعمال فاغنر، إلا أن الفرق والمؤسسات الفنية في الدولة العبرية تمتنع عن ذلك.

وكان الرايخ الثالث في القرن العشرين قد تبنى أعمال فاغنر (1913 - 1883 ) المشبعة بالروح القوميّة، خصوصا أنه أحد الموسيقيين المفضلين لدى هتلر.

ولا تزال أعمال فاغنر محظورة في إسرائيل، رغم أن قائد الأوركسترا الأرجنتيني-الإسرائيلي دانيال بورنباوم كان جريئا في يوليو 2001 لعزفه مقطعاً من "تريستان اي إيزولد" مع أوركسترا برلين الفيلارمونية في القدس.

المصدر: أ.ف.ب