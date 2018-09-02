أعضاء عرب بالكنيست يدعمون زعيم المعارضة البريطاني

أشادت مجموعة من المشرعين العرب في إسرائيل، بزعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، والذي يواجه حزبه منذ أشهر اتهامات بمعاداة السامية.

وفي رسالة إلى صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال أحمد الطيبي نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي وثلاثة أعضاء آخرين بحزب القائمة العربية المشتركة: إن كوربين "تضامن دائما مع كل المضطهدين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك دعمه الثابت للشعب الفلسطيني".

وأشار الأعضاء العرب بالكنيست الإسرائيلي، إلى أنهم ينظرون إلى كوربين على أنه "زعيم يساري صاحب مبادئ يتوق للسلام والعدالة ويعارض كل أشكال العنصرية سواء كانت موجهة لليهود أو الفلسطينيين أو أي مجموعة أخرى".

ويواجه كوربين اتهامات متكررة بغض الطرف عن تعليقات معادية للسامية في الحزب وبين مجموعات يدعمها، منذ أن أصبح زعيما للعمال على غير المتوقع في عام 2015، وبعد عقود أمضاها على هامش الجناح اليساري للحزب.

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ورد كوربين على الاحتجاجات بعقد لقاء مع زعماء الطائفة اليهودية، مؤكدا أنهم محل ترحيب في الحزب، مقدما اعتذارا، عما وصفه بـ"جيوب" معادية للسامية في حزبه.

وعلق حزب العمل في إسرائيل العلاقات مع كوربين في أبريل الماضي، واتهمه بالسماح بمعاداة السامية، وإظهار العداء نحو السياسات الإسرائيلية.

المصدر: رويترز