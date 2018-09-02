سوريا وإيران على طاولة مباحثات نتنياهو ومبعوث أمريكي

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جيمس جيفري الممثل الخاص لوزير الخارجية الأمريكي، الوضع في سوريا ومكافحة "العدوان الإيراني"، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لنتنياهو.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد، إن "الجانبين ناقشا الوضع الراهن في سوريا، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لوقف العدوان والإرهاب من إيران" على حد تعبيره.

وقد وصل جيفري إلى إسرائيل ضمن جولة بدأها في الأول من سبتمبر الجاري تشمل الأردن وإسرائيل وتركيا.

المصدر:RT