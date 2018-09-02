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خامنئي: احتمال وقوع حرب عسكرية غير وارد

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خامنئي: احتمال وقوع حرب عسكرية غير وارد
AP
المرشد الإيراني، علي خامنئي
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قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد، إن احتمال وقوع حرب عسكرية ضد إيران غير وارد وفق الحاسبات السياسية.

وأضاف خلال استقباله قادة عسكريين بمناسبة يوم الدفاع الجوي في ايران: "ينبغي على القوات المسلحة الإيرانية، أن تتحلى بالإدارة الفاعلة واليقظة، وأن تعمل على تطوير قدراتها البشرية والآلية باستمرار".  

وشدد خامنئي على ضرورة رفع مستوى الاستعداد وقدرات الدفاعات الجوية في البلاد، باعتبارها جزءا حساسا للغاية من القوات المسلحة، وتعتبر الخط الأمامي لمواجهة أعداء إيران، على حد تعبيره.

المصدر: وكالة "فارس"

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