ماذا أعطى بوش الابن لزوجة أوباما خلال جنازة ماكين؟

قدم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن قطعة من الحلوى لزوجة الرئيس السابق للولايات المتحدة ميشيل أوباما، خلال جنازة السناتور الجمهوري جون ماكين.

وتناول بوش الابن قطعة حلوى من زوجته لورا التي كانت تجلس على يساره، وقام بتمريرها بشكل خفي إلى ميشيل.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة ميشيل وهي تشكره عند قبول الحلوى، فيما كان باراك أوباما ينظر لهما.

وتباينت الآراء حول الموقف، حيث قال نشطاء إنها حركة غير لائقة من بوش خلال هذه المناسبة الحزينة، فيما اعتبر آخرون أن الموقف أظهر مدى عمق العلاقة بين العائلتين بوش وأوباما.

وكان أوباما وجورج بوش الابن، أمس السبت، من بين المشيعين لماكين الذي توفي إثر إصابته بسرطان الدماغ، حيث طلب السيناتور الراحل حضورهما المراسم الكنسية، بينما رفض تواجد ترامب.

وفي كلمته، قارن بوش بين أداء ووطنية السيناتور الراحل بالرئيس الحالي وقال: "لقد احترم أهمية تكريم الإنسان في كل مكان، والتي لا تتوقف على حدود مكان ولا يمكن محوها بواسطة دكتاتوريين".

وأضاف: "ربما فوق كل شيء، ماكين كره سوء استغلال السلطة، ولم يستطع أن يكون شخصا متعصبا، ومبالغا في طغيانة، لقد كان هناك شيء في داخله جعله يدافع عن حياة كل شخص، والتحدث بلسان كل شخص في الحياة".

.@BarackObama: "What better way to get a last laugh than to make George and I say nice things about him to a national audience?" #McCainMemorialhttps://t.co/QdKlxIhyxLpic.twitter.com/ePHUUE8tXO — Fox News (@FoxNews) 1 сентября 2018 г.

وأثارت كلمة أوباما جدلا في الجنازة، حيث هاجم سياسات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب دون ذكر اسمه، منتقدا "السياسات التي تبدو شجاعة وقاسية لكنها ولدت من الخوف".

ونشرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية مقطعا من كلمة أوباما تسبب في ضحك الحاضرين وعلى رأسهم بوش الابن، وقال أوباما: "هل يوجد طريقة للحصول على آخر ضحكة أكثر من قيام جورج بوش وأنا بقول أشياء لطيفة عنه، جون ماكين، لجمهوره الوطني؟"، وهو ما أثار ضحك الحضور بينهم ابنة ماكين.

وظهر جورج بوش الابن وهو يضحك بشدة في المقطع بعد كلام أوباما.

المصدر: وكالات