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مهرب أشخاص فاشل يخفق في تهريب فتاة أوزبكية بحقيبة سفره إلى تركيا

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مهرب أشخاص فاشل يخفق في تهريب فتاة أوزبكية بحقيبة سفره إلى تركيا
Reuters
دورية جمارك تركية - ارشيف
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عثر رجال الجمارك في تركيا على فتاة أوزبكية في الـ27 من عمرها في حقيبة سفر، حاول تهريبها شاب جورجي يصغرها بعامين لقاء أجر متفق عليه، بعيدا عن عين حرس الحدود الأتراك الساهرة.

وأشارت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر تركية، إلى أن الحادث وقع عند نقطة تفتيش ساربي على الحدود بين جورجيا وتركيا على ساحل البحر الأسود.

وذكرت أن حقيبة السفر السوداء الكبيرة الحجم لفتت انتباه حرس الحدود ورجال الجمارك في نقطة التفتيش التركية، وطلبوا من صاحب الحقيبة فتحها ليعثروا بداخلها على فتاة حاولت اجتياز الحدود بشكل غير مشروع.

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وبعد التحقيق تبين أن الفتاة، مواطنة أوزبكية وحاولت عبور الحدود التركية بشكل غير قانوني لأنها منعت من دخول تركيا في فترة سابقة.

واعتقل المواطن الجورجي مهرب الأشخاص الفاشل ومرافقته، وتم فتح قضية جنائية بحقهما على ذمة التحقيق.

المصدر: انترفاكس

 

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