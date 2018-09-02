أردوغان يدشّن مسجدا كبيرا في قرغيزستان

دشّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، مع نظيره القرغيزي سورونباي جنبكوف مسجدا كبيرا باسم الإمام السرخسي في العاصمة القرغيزية بيشكيك.

وقال أردوغان في حفل الافتتاح: "أتمنى أن يغدو هذا الصرح وسيلة خير، وأن يعزز أواصر الدين واللغة والتاريخ والثقافة بيننا وقرغيزستان".

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واستطرد قائلا: "مراكز مدننا دائما ما يوجد فيها المساجد والجوامع، من بورصة إلى قونية ومن بخاري إلى القاهرة، ومن سراييفو حتى تيمبوكتو".

وأطلق على المسجد الذي بني بجهود تركية اسم مسجد الإمام السرخسي حيث يتربع على 7 آلاف متر، ويتسع لعشرين ألف مصل وترتفع قبته لـ37 مترا، وتعتليه 4 مآذن.

المصدر: الأناضول