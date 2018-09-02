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خطورة جرحه لم تثنه عن حضور جنازة رئيسه

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خطورة جرحه لم تثنه عن حضور جنازة رئيسه
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حضر الكسندر تيموفييف وزير الموارد المالية والضرائب في جمهورية دونيتسك الشعبية مراسم تشييع رئيس الجمهورية ألكسندر زاخارتشينكو، الذي اغتيل أمس الأول وسط دونيتسك عاصمة الجمهورية.

الوزير تيموفييف، كان برفقة زاخارتشينكو حين وقوع التفجير الذي استهدفه لحظة دخوله المقهى المشؤوم وسط المدينة عشية أمس الأول، إلا أن القدر شاء أن ينجو تيموفييف الذي فصلته عن زاخارتشينكو خطوات معدودة.

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وظهر الوزير في مراسم التوديع مضمّدا وآثار الإصابة تبدو واضحة على وجهه ورقبته.

المصدر: لينتا رو

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