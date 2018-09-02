 
مباشر

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري وسط مقديشو و"الشباب" تتبنّى

أخبار العالم

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري وسط مقديشو و
Reuters Social Media
مكان الهجوم الانتحاري في عاصمة الصومال مقديشو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqag

قتل أربعة أشخاص في هجوم انتحاري اليوم الأحد، استهدف مركز ناحية هولوداغ وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال الناطق باسم بلدية مقديشو صالح حسن عمر في مؤتمر صحفي عقب الهجوم: "التفجير كان قويا ونتج عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اصطدمت بواجهة مقر مركز ناحية هولوداغ وسط العاصمة".

Reuters Feisal Omar

وتابع: "التفجير تسبب بمقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة عسكريين"، مضيفا أن التفجير خلف خسائر مادية كبيرة تمثلت في تدمر واجهة المركز إلى جانب عدد من المباني القريبة".

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية الصومال.. مصرع 7 جنود بانفجار قنبلة قرب مقديشو

وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري دون الإفصاح عن الخسائر التي ترتبت عنه وذلك في موقع "صومال ميمو" المحسوب عليها.

وتشهد مختلف مناطق الصومال بين الحين والآخر، حوادث عنف تتبناها حركة "الشباب" ضد الجيش والمؤسسات الحكومية في الصومال، وينجم عنها وقوع الكثير من القتلى والجرحى.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا