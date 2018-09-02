قتلى وجرحى في هجوم انتحاري وسط مقديشو و"الشباب" تتبنّى

قتل أربعة أشخاص في هجوم انتحاري اليوم الأحد، استهدف مركز ناحية هولوداغ وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال الناطق باسم بلدية مقديشو صالح حسن عمر في مؤتمر صحفي عقب الهجوم: "التفجير كان قويا ونتج عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اصطدمت بواجهة مقر مركز ناحية هولوداغ وسط العاصمة".

Reuters Feisal Omar

وتابع: "التفجير تسبب بمقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة عسكريين"، مضيفا أن التفجير خلف خسائر مادية كبيرة تمثلت في تدمر واجهة المركز إلى جانب عدد من المباني القريبة".

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وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري دون الإفصاح عن الخسائر التي ترتبت عنه وذلك في موقع "صومال ميمو" المحسوب عليها.

وتشهد مختلف مناطق الصومال بين الحين والآخر، حوادث عنف تتبناها حركة "الشباب" ضد الجيش والمؤسسات الحكومية في الصومال، وينجم عنها وقوع الكثير من القتلى والجرحى.

المصدر: وكالات