بوروشينكو يرثي ماكين: "بطل ثورة الكرامة" الأوكرانية

شارك الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في مراسم تشييع السيناتور الأمريكي جون ماكين، معتبرا إياه "بطلا لأوكرانيا"، كما هو بطل لبلاده.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة الرثاء المطولة: "كلنا نتذكره في ساحة "الميدان" خلال ثورة الكرامة. حينذاك، وعندما كانت درجة الحرارة أدنى من 26 مئوية تحت الصفر، خرج ماكين بملابس خفيفة وخاطب مئات الآلاف من المتظاهرين بكلمات دعم وتأييد كانت في غاية الضرورة في تلك الفترة، معبّرا فيها عن وقوف العالم كله والولايات المتحدة إلى جانب الأوكرانيين".

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وأضاف بيترو بوروشنكو: "أنت بطل حقيقي لأمريكا، وكذلك بطل حقيقي لأوكرانيا. شكرا لك".

وفي 26 أغسطس قال بوروشنكو، إن جون ماكين "صديق عظيم لأوكرانيا" ووعد بأن "الأوكرانيين لن ينسوا أبدا مساهمته في تطوير الحرية والديمقراطية".

المصدر: لينتا رو