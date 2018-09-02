تحطم مروحية عسكرية أفغانية ونجاة 3 من ركابها

نجا ثلاثة عسكريين على الأقل في تحطم طائرة مروحية تابعة للجيش الأفغاني، كان على متنها عشرة أشخاص قرب قاعدة عسكرية في ولاية بلخ شمالي البلاد.

وقال حنيف رضائي المتحدث باسم الجيش لوكالة أنباء "شينخوا"، إن "الحادث وقع عند الساعة 7:55 صباحا بالتوقيت المحلي قرب فيلق شاهين 209 التابع للجيش على مشارف مدينة مزار شريف عاصمة الولاية، حيث تحطمت المروحية واشتعلت فيها النار بعد وقت قصير من إقلاعها".

وأضاف رضائي أن المعلومات الأولية تفيد بأن 10 أشخاص كانوا على متن المروحية، ولم يعرف بعد مصير أفراد الجيش السبعة الباقين، مشيرا إلى أنه سيتم نشر مزيد من المعلومات عن الحادث في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: وكالات