كيري يكشف ماذا قال ظريف ولافروف في لحظة مفاوضات حرجة

تطرق وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في مذكراته للحظة حرجة خلال مفاوضات نووي طهران، كاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ينسف فيها الصفقة المنشودة.

وأشار كيري في كتاب له سيصدر الثلاثاء المقبل ونشرت وسائل الإعلام مقتطفات منه، إلى أن طريف انفجر غضبا في لحظة ما، وقال: "هذه إهانة! أنت تحاول أن تهددني!"، وأضاف وهو ينهض من كرسيه استعدادا لمغادرة القاعة: "لا تهدد الإيراني أبدا".

واستطرد كيري: "تبع ذلك صمت قصير، قبل أن يكسره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي أضاف: "والروسي أيضا!".

وفي سياق الملف الإيراني أيضا، أكد كيري أن بلاده كانت دائما تحتفظ بالقدرة على ضرب إيران في حال عدم التزامها بشروط الصفقة.

المصدر: jewishinsider.com