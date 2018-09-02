ماي: لا مساومة على بريكست وخطة العلاقات مع بروكسل

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد بالتمسك بخطتها لطبيعة العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، مؤكدة أنها لن تقبل أي تسويات تطال الخطة.

وكتبت ماي في صحيفة "ديلي تلغراف": "لن أكون مرغمة على القبول بتسويات تطال مقترحات خطة تشيكرز لا تخدم مصلحتنا الوطنية".

وفي مواجهة معارضة شديدة من مؤيدي بريكست لخطتها، رددت ماي أنها تفضل عدم التوصل إلى اتفاق بدل تقديم تنازلات إضافية لبروكسل.

وأضافت: "سنكون على استعداد لعدم التوصل إلى أي اتفاق إذا لزم الأمر"، مستبعدة مرة جديدة تنظيم استفتاء ثان حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، وأكدت أن "طرح السؤال مرة جديدة سيكون خيانة كبرى لديموقراطيتنا وخيانة لهذه الثقة".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ30 من مارس 2019، على أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول تشرين أكتوبر لترتيب شروط الطلاق وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية، بحيث يكون أمام البرلمانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة على الاتفاق.

وعرضت ماي في يوليو الماضي خطة نصت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة مع إنشاء "منطقة تبادل حر" جديدة للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة من القواعد المشتركة، فيما شكك قادة الاتحاد الأوروبي بإمكان تطبيق الخطة.

المصدر:"أ ف ب"