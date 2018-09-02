برلماني أوكراني يدعو كييف للاعتراف باغتيال زاخارتشينكو

حثّ عضو البرلمان الأوكراني إيغور موسيتشوك سلطات بلاده على تحمل مسؤولية اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو أمس الأول بتفجير عبوة ناسفة في دونيتسك.

وقال البرلماني في حديث لقناة "112"، إنه كان لأوكرانيا كل الحق في تصفية زاخارتشينكو وغيره من المعارضين الآخرين لنظام كييف، ووصف كافة معارضي السلطات الحالية في أوكرانيا، بالإرهابيين.

وأضاف: "يجب القول بصراحة ووضوح، إن تصفية الإرهابيين جرت ليس على أيدي رجال المخابرات الروسية، بل على أيدينا. ومن المعروف أنه لا يوجد أي أحد في أي مكان في العالم، يجري مفاوضات مع الإرهابيين. ونحن لن نقوم بذلك أيضا. لقد تمت تصفيته بواسطة أجهزتنا الأمنية المختصة".

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وأشار البرلماني الأوكراني إلى أن زاخارتشينكو تعرض لعدة محاولات اغتيال ومن المعروف أن جهاز الأمن الأوكراني كان يقف وراءها.

ووجه موسيتشوك، التهمة لسلطات أوكرانيا بالخوف والتخاذل في عدم رغبتها الاعتراف بصراحة باغتيال زاخارتشينكو.

المصدر: نوفوستي