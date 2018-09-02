آبي يأمل في مباحثات معمقة مع بوتين

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن أمله في إجراء "مباحثات معمقة" مع الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقائهما الـ22 الذي سيجمعهما في الـ11 من سبتمبر في روسيا.

وأكد شينزو آبي في حديث لصحيفة "سانكي"، رغبة بلاده في التوقيع على معاهدة السلام مع روسيا، وقال: "إبرام معاهدة السلام يتم بتسوية مشكلة عائدية المناطق الشمالية وهي جزر الكوريل الأربع الجنوبية كوناشير، وأيتوروب، وشيكوتان وهابوماي.

وعلى الصعيد الكوري، شدد آبي على ضرورة التخلص من حالة عدم الثقة بين كوريا الشمالية واليابان، والتحرك إلى الأمام في العلاقات الثنائية.

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وأضاف: "يجب أن ألتقي الزعيم الكوري الشمالي وأن تسهم هذه المحادثات في حل مشكلة المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم المخابرات الكورية الشمالية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي".

وأعرب شينزو آبي عن ارتياحه للعلاقات مع الصين، وقال: "بعد زيارة لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني لليابان في مايو الماضي، عادت العلاقات بين اليابان والصين إلى طبيعتها وأنتظر بسعادة زيارتي للصين في أكتوبرالمقبل وأود دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة اليابان".

المصدر: نوفوستي





